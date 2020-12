L’Aquila – Giovedì cielo irregolarmente nuvoloso, piogge deboli e temperature in temporaneo rialzo.

La giornata di giovedì, la vigilia di Natale, vedrà cielo irregolarmente nuvoloso sulle zone a confine con il Lazio e sui versanti appenninici esposti ad ovest, dove ci saranno anche dei rovesci sparsi di debole intensità, specie nelle ore serali. Neve oltre i 1800 metri. Spostandoci verso est la nuvolosità si farà via via più diradata e i fenomeni meno probabili.

Temperature in temporaneo aumento, sia nei valori minimi (-1/+3°C) che in quelli massimi (+9/+12°C). Ventilazione moderata sud-occidentale.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)