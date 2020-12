L’Aquila, musica ad alta quota: l’aperitivo della Vigilia in streaming con i Dj set da Campo Imperatore

Niente aperitivo della Vigilia tradizionale, ma qualcuno ha pensato di rallegrare il 24 dicembre aquilano direttamente da Campo Imperatore. Come? Con la musica di 18 dj set che, in streaming tramite dirette Facebook, entreranno nelle case di quanti vorranno trascorrere una Vigilia natalizia in allegria.

Un evento organizzato nel rispetto della normativa anti-Covid, per offrire, soprattutto ai giovani, un modo alternativo di riempire un 24 dicembre orfano dei giri per le vie del centro, a bere un bicchiere e scambiarsi gli auguri, nei locali aperti e vestiti a festa.

Si ‘sposterà’ allora all’Ostello Lo Zio di Campo Imperatore la voglia di divertirsi, per una Vigilia giovane, fresca e frizzante: non solo per le temperature invernali.

“A partire dalle 10 del 24 dicembre cominceranno le performance di 18 Dj. Si andrà avanti fino alle 18 del pomeriggio con le dirette dei Dj set, trasmesse sia in diretta Facebook – sulla pagina Plan B – che su Radio L’Aquila 1″, ci spiegano gli organizzatori, Daniele Santarelli e Francesco Iavernaro.

“Durante le esibizioni dei Dj, inoltre, si alterneranno gli interventi del sindaco Pierluigi Biondi e del rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse, per fare gli auguri alla città dell’Aquila e prestarsi ad alcune interviste. L’evento – aggiungo gli organizzatori – vuole augurare un buon Natale a tutta la popolazione e cercherà, nel suo piccolo, di sostituire, almeno in parte, il tradizionale Aperitivo della Vigilia in centro, quest’anno impossibile a causa del Covid 19″.

Una live scatenata che coinvolgerà circa 25 persone per lo svolgimento dell’intero evento. “I dj seguiranno una scaletta programmata sulle varie esibizioni, in questo modo potranno recarsi sul posto nell’esatto orario della loro singola performance. Il massimo delle persone che contiamo di avere in loco contemporaneamente va dalle 15 alle 20 unità. Due saranno le aree allestite: la regia audio-video e la postazione per la console“. Questi i dettagli pratici dell’organizzazione.

Ogni dj set durerà 30 minuti e sarà alternato da interviste e numerosi interventi, anche a sorpresa.

Tutto il materiale di comune utilizzo sarà sanificato alla fine della performance di ogni artista/dj/speaker. “Assicuriamo che sarà garantito il distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine. Il luogo interessato per l’evento è anche dotato di gel disinfettante per le mani.

Inoltre sarà creato un servizio d’ordine per evitare ogni tipo di pubblico ad assistere live agli spettacoli. La visione sarà garantita in streaming sulla pagina Fb Plan B e su Radio L’Aquila 1″.

Claudio Alfonsetti ed Elio Ursini saranno gli speaker dell’evento.

Questi tutti i Dj che prenderanno parte all’evento: