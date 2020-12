Variante covid, quarantena per passeggeri del volo Stansted – Pescara: proteste all’arrivo

Stop ai collegamenti aerei con il Regno Unito per evitare il propagarsi della variante inglese del Covid19: passeggeri dell’ultimo volo da Londra arrivato a Pescara costretti alla quarantena obbligatoria.

Vivaci proteste da parte dei 136 passeggeri del volo Londra Stansted – Pescara che è atterrato poco prima delle 19.00 all’aeroporto d’Abruzzo.

I passeggeri dovranno osservare la quarantena obbligatoria di 14 giorni.

I viaggiatori hanno contestato, in particolare, il fatto che le regole siano cambiate mentre erano in volo e che quindi a nulla sarebbe servito il tampone eseguito, come da protocollo, nelle 48 ore prima della partenza.

A bordo dell’aeromobile c’erano diverse persone che avevano intenzione di fermarsi in Italia solo pochi giorni, per il Natale.

Tuttavia gli agenti della Polizia di Frontiera hanno contenuto le proteste ed hanno fornito ai viaggiatori informazioni relative alle misure scattate a causa della variante del Covid-19 che sta circolando a Londra e nel sud dell’Inghilterra.