Made in Abruzzo, pubblicato l’avviso per la campagna pubblicitaria

Avviso pubblico per la campagna pubblicitaria per incentivare e promuovere l’acquisto del Made in Abruzzo.

“Da oggi è attivo l’avviso pubblico sul sito del Consiglio Regione Abruzzo destinato agli organi di informazione locali tv, radio, giornali e testate on line operanti sul territorio abruzzese ovvero una campagna pubblicitaria di Regione Abruzzo volta a incentivare e promuovere l’acquisto di prodotti regionali“. Lo annuncia Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega, spiegando: “Con l’emendamento, da me presentato, alla legge regionale numero 10 del 3 giugno scorso (recante disposizioni urgenti a favore dei settori del turismo, del commercio al dettaglio e di altri servizi) e approvato dal consiglio regionale dello scorso 1 dicembre, si è affidato al Corecom Abruzzo la realizzazione e la gestione di una campagna pubblicitaria istituzionale per consolidare l’immagine della Regione attraverso la promozione integrata dei diversi prodotti con l’individuazione di un concept forte e capace di mettere in evidenza le eccellenze regionali ; per esaltare i prodotti tipici della regione Abruzzo in ragione del contesto territoriale e del mercato di riferimento, allo scopo di incentivare la conoscenza dei prodotti medesimi e favorirne la commercializzazione; per sostenere la crescita e lo sviluppo del sistema produttivo regionale nell’ottica del superamento delle criticità poste dall’attuale emergenza sanitaria e per promuovere, attraverso i prodotti di eccellenza, l’identità del territorio riposizionando la Regione Abruzzo tra le destinazioni turistiche italiane”.