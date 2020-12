L’Aquila – Martedì cielo sereno con qualche nube in serata ma senza precipitazioni associate.

La giornata di martedì trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso per la presenza di qualche velatura in transito. In serata qualche nube in più sarà possibile sulle zone a confine con il Lazio ma senza precipitazioni associate. Nelle vallate interne non mancheranno i consueti banchi di nebbia in formazione prima dell’alba.

Temperature minime e massime stazionarie (Min: -4/-1°C, Max: +8/+11°C), venti deboli da ovest.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)