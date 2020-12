Incidente mortale sulla ss 17, addio a Francesca Ammannito: i funerali

L’AQUILA – Il 21 dicembre i funerali di Francesca Ammannito, la donna di 34 anni morta nell’incidente sulla statale 17.

Sono in programma per oggi, 21 dicembre, i funerali di Francesca Ammannito, la giovana donna morta a seguito del terribile incidente sulla strada statale 17, a Sassa. La cerimonia si terrà presso la chiesa di Santa Giusta, sempre a Sassa, alle ore 15.

L’incidente è avvenuto lo scorso 17 dicembre al km 25,2 della statale 17, in pieno centro abitato di Sassa Scalo. Per cause in corso di accertamento, l’auto della donna – che stava rientrando dal lavoro – si è scontrata con un’autocisterna. Terribile l’impatto, che non ha lasciato scampo alla giovane donna.

Due giorni prima, a qualche chilometro di distanza sulla stessa statale 17, aveva perso la vita Danilo Tresca, disegnatore d’interni di appena 24 anni.