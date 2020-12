Il tramonto con la stella cometa, un Natale da presepe

Oggi, nel giorno del solstizio d’inverno, nel cielo brillerà la stella cometa.

Si tratta di un fenomeno straordinario che l’uomo non vedeva da 400 anni e conseguente alla grande congiunzione tra Giove e Saturno che, quest’anno cade casualmente nel giorno del solstizio.

Cade sicuramente in un anno particolare, nel Natale della pandemia e della reclusione. La stella quindi rappresenta mai come adesso un segnale di speranza.

La congiunzione dei due pianeti sembrerebbe essere stata la Stella di Natale, ovvero la Stella Cometa raccontata nei Vangeli che guidò i Magi fino alla grotta di Gesù bambino.

Quello che apparirà all’occhio umano non sarà una vera e propria cometa, piuttosto un unico punto talmente luminoso da sembrare una stella. Nella serata di oggi, quindi, Giove e Saturno andranno quasi a sovrapporsi e, per un effetto prospettico, sembreranno quasi una cosa sola. Per osservare il fenomeno, basterà rivolgere lo sguardo verso sud-ovest dopo il tramonto.

Giove e Saturno tornano a essere vicini come non accadeva dal 1623, dai tempi di Galileo Galilei e Giovanni Keplero.

All’epoca però i due pianeti erano troppo vicini al Sole e non fu possibile vedere la congiunzione. Quindi, l’ultimo allineamento di una portata simile che l’uomo è riuscito ad osservare risale a circa 800 anni fa, esattamente il 4 marzo 1226.

Da allora non è stato mai più possibile vederlo, anche se l’allineamento tra i due pianeti avviene una volta ogni vent’anni.