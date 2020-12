Degrado al Progetto Case, rifiuti ingombranti nei garage

Degrado al Progetto case, rifiuti ingombranti e spazzatura abbandonati nei garage delle piastre.

le foto sono state scattate da un inquilino e pubblicate sui social; le immagini fanno riferimento ai garage del Progetto Case di Preturo e Camarda.

A Cese di Preturo in particolare ci sono degli appartamenti evacuati e quindi sfitti dopo il crollo di alcuni balconi che nel tempo sono diventati oggetto di diversi atti di vandalismo.

La situazione di degrado in ogni caso riguarda anche altri alloggi in città; a Pagliare di Sassa c’è un intero Progetto case abbandonato dal 2013: da tempo è alla mercé di vandali e incivili che non solo lasciano immondizia nei garage ma hanno divelto porte e finestre rubando qualunque cosa rimasta all’interno.

A Sant’Elia, da mesi vicino le scale di una piastra c’è un divano abbandonato.