Addio Alberico Scimia, storico commerciante di Monticchio

Si è spento nella notte Alberico Scimia, storico commerciante di Monticchio.

Ne danno la triste notizia la moglie Rita Spagnoli ed i figli Adolfo e Maddalena, con le loro famiglie.

Alberico sin da bambino ha gestito il bar con annesso alimentari nella piazza di Monticchio.

Dietro al bancone del suo bar, o dell’adiacente alimentari con il camice bianco, o affacciato sulla piazza, Alberico era il volto amico e scherzoso che per decenni ci ha accompagnato.

Lo rivedo affaccendato, tutto intento a servire i clienti, tra colazioni, panini e scarichi come si faceva tanti anni fa.

Azioni d’altri tempi, come era lui: un uomo d’altri tempi!

La ricostruzione aveva obbligato la famiglia a chiudere un paio di anni fa per consentire i lavoro nell’aggregato. Così era possibile incontrare Alberico a spasso in centro, come non aveva mai fatto!

Roberta, David e tutta la redazione del Capoluogo si stringono al dolore dei suoi cari per la perdita di Alberico