Tanti auguri Natalia

Tanti auguri di buon compleanno a Natalia, o Nadia ovviamente quella vera!

“Tanti auguri mia cara Naty, l’amica della palma della Lumsa, quella delle serate al Centrale, delle polpette al Dadarè con Danaschi e delle pizzette delle 5 da zio Barletta. Gli anni passano, la vita ci tiene lontane, ma ciò che non potrà mai finire del tutto saranno i nostri ricordi, quelli di un’amicizia speciale, come poche ce ne sono state”.

“Ti auguro albe meravigliose, una vita color rosso Chanel, circondata sempre dall’amore delle persone che hanno il privilegio di starti accanto… Sempre insieme al tuo Jacopo e al piccolo Manfredi, sei grande e grazie per tutto quello che hai fatto per me. Magari ci rivedremo presto e cuciremo davanti al camino quella gonna che la catechista voleva che facessimo!”.

“Ti dedico in questa giornata una delle ‘nostre’ canzoni: scegli tu! O ‘T’appartengo’ di Ambra o ‘Dragostea’, sempre per non dimenticare”.

Tanti auguri a Natalia anche dalla redazione del Capoluogo.