L’Aquila su Report: inchiesta su sorveglianza nella seconda ondata Covid 19

Report, la trasmissione di Raitre condotta da Sigfrido Ranucci, sarà a L’Aquila per un servizio sulla sorveglianza e sul monitoraggio dei casi durante questa seconda ondata del Covid 19.

L’Abruzzo e L’Aquila in particolare sono stati duramente colpiti da questa seconda ondata della pandemia. Tanti i casi registrati da ottobre e i ricoveri.

Report verrà a L’Aquila non solo per parlare della sorveglianza e del tracciamento durante l’emergenza Covid 19 ma anche per la questione dei banchi monoposto.

“I banchi monoposto per mettere in sicurezza le scuole sono costati ben due miliardi di euro”, si legge sulla pagina del programma.

“Però, passati solo due mesi dall’inizio delle lezioni, tutti gli istituti superiori sono stati chiusi. Cosa è mancato per evitare che i ragazzi tornassero alla didattica a distanza? E soprattutto cosa è mancato per evitare questa seconda ondata? Dalla Calabria al Lazio, al Veneto, passando per L’Aquila, definita la Bergamo d’Abruzzo dal presidente della Regione”.

Report cercherà di capire chi doveva realizzare un vero e proprio piano di sorveglianza per monitorare, tracciare e isolare i nuovi contagi ed evitare che anche in autunno morissero altre 25 mila persone, quasi la metà dei decessi da inizio pandemia.