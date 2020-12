Statale 17 e sicurezza stradale, troppi incidenti

La strada statale 17 dell’Aquila, uno degli anelli di congiunzione della città è sempre più tristemente nota per la quantià di incidenti con conseguenze anche gravi.

Non solo gli ultimi due incidenti mortali a distanza praticamente di due giorni, la lista è molto lunga e sembra non volersi attenuare.

Le ultime due vittime sono due giovani aquilani, morti a poca distanza e a poche ore l’uno dall’altro: il 24enne Danilo Tresca di Tornimparte e la 34enne Francesca Ammannito, di Sassa.

Le cause di un incidente stradale sono diverse: il colpo di sonno, l’asfalto gelato in inverno, ma soprattutto la velocità. Sul tratto est della statale 17, all’altezza di San Gregorio si è cercato di ovviare costruendo delle rotatorie, tutto questo, ovviamente dopo, che l’incidente mortale era già avvenuto.

E se da una parte è vero, come segnalano anche i dati Istat che a seguito del lockdown c’è stato un calo generale degli incidenti stradali dovuto a una minore viabilità, la ss 17 continua a segnare un triste primato.

Sinistri gravi e meno gravi si ripetono purtroppo con regolarità. Nel 2011, il 6 aprile, sempre nel tratto della ss 17 nei pressi di Scoppito, avevano perso la vita due ragazze di 18 e 19 anni, Pamela Mattei e Maria Grazia Rotili.

Pamela e Maria Grazia stavano tornando dalla fiaccolata commemorativa del sisma, un colpo di sonno probabilmente le ha mandate a sbattere contro il guarda Rail che ha quasi tranciato la macchina in 2. Per le 2 giovani non c’è stato nulla da fare, si era salvata ed era riuscita a dare l’allarme seppur ferita e sotto shock un’amica che era in macchina con loro.

Il 29 settembre 2012 sulla Statale 17 a Sella di Corno, frazione di Scoppito ha perso la vita Fabio Ferrante, 42enne di Antrodoco. Un impatto violentissimo contro una mucca che improvvisamente ha invaso la sua carreggiata, impedendogli di fare qualunque manovra per evitarla.

Il 12 ottobre 2014 ha perso la vita sulla statale 17, all’altezza di San Gregorio la giovanissima Susanna Ciccarelli, la ragazzina di 12 anni investita da un’auto mentre aspettava l’autobus alla fermata. Nell’incidente rimane gravemente ferita anche la mamma.

A distanza di pochi giorni, come successo anche adesso, il 10 aprile 2016 e il 13 aprile 2016 sulla ss17 a Sassa, all’altezza del bivio per Lucoli, sono rimaste ferite due persone ferite più una bambina nel primo incidente. Nel secondo, quello del 13 aprile, alle 3 e mezza di notte un altro incidente, nello stesso punto con il bilancio di due persone rimaste ferite gravemente.

Non finisce qui, il 4 novembre 2017 è la volta della giovane Valentina Fiordigigli, deceduta a seguito di un frontale all’altezza di San Gregorio. L’uomo alla guida dell’altra vettura fu accusato i omicidio stradale.

Proprio successivamente alla morte di Valentina venne rivisto il piano stradale della zona. Adesso, accanto alla piccola lapida commemorativa per Valentina e ai fiori sempre freschi, c’è la nuova rotatoria che dovrebbe in qualche modo almeno dissuadere dal percorrere quella strada a velocità spesso troppo sostenuta.

Il 22 giugno corso un altro incidente sulla ss 17 all’altezza di Sassa, il bilancio in questo caso fu di un ferito. Qualche ora prima sempre sulla statale 17 a San Gregorio aveva perso la vita un consigliere comunale di Castelvecchio Calvisio, Nando Canale.

Tre le auto coinvolte in un sinistro a luglio, in zona San Gregorio.

Una scia di morte che sembra non arrestarsi; a parte gli eventi più tragici, in ogni caso, gli incidenti con esiti più leggeri si ripetono comunque con costanza.