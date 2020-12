Incidente stradale a Genzano di Sassa.

Un altro incidente stradale, questa volta fortunatamente senza gravi conseguenze. Per cause ancora da verificare una vettura si è ribaltata. A bordo un giovane di 30 anni che probabilmente ha perso il controllo della guida a una curva, ribaltandosi.

Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

Il giovane, in stato di shock ma non in pericolo di vita è stato trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per accertamenti.

Secondo quanto riferito al Capoluogo da fonte verificata, avrebbe riportato dall’incidente solo una contusione alla mano.