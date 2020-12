Gelateria Duomo, tutti pazzi per il panettone ripieno di gelato: una dolce sorpresa per Natale

Uno o due gusti, artigianale al quadrato. Per Natale è già un successo il panettone ripieno di gelato, un modo diverso anche per fare gli auguri. La Gelateria Duomo ti prende per la gola: un regalo dolce e dal sapore locale, pronto per arrivare direttamente a casa tua.

L’AQUILA – Tante le prenotazioni ricevute dalla Gelateria Duomo, che ha deciso così di produrre altri 50 panettoni artigianali per soddisfare le richieste dei clienti. Si continuerà a prendere ordini fino ad esaurimento scorte.

Non è Natale, del resto, senza quei prodotti che del Natale si portano dietro un sapore inconfondibile. Torrone e Panettone al primo posto. Perché, allora, non riempire il panettone di gelato? L’Aquila c’è, anche in questo momento di emergenza, e l’idea nuova e fresca lanciata dalla Gelateria Duomo si rivela un successo.

Un’idea per il Natale che non mancherà, quindi, sulle tavole di moltissimi aquilani, con gli auguri dolci di buone feste dalla gelateria aquilana Duomo.

Golosità che fa rima con tradizione e il panettone ripieno di gelato sembra la soluzione giusta, ideale come regalo e perché no: da regalarsi anche in prima persona.

Per assaggiare i propri gusti di gelato preferiti o sperimentare la novità del gusto “panettone”. Rigorosamente, quindi, a tema natalizio.

Dietro la novità per il Natale 2020, firmata Gelateria Duomo, la maestria di Francesco Dioletta, gelatiere professionista e pluripremiato. Il panettone con cuore di gelato è realizzato in collaborazione con l’azienda aquilana Artemisia.

Sarà possibile scegliere un panettone classico, con uvetta e canditi, o semplice, cioè vuoto. Immancabile sarà il gelato. In tempi di lockdown pronto ad arrivare direttamente a casa tua, con il servizio di consegna a domicilio.

Si potranno scegliere due gusti per farcire il panettone, o soltanto uno, a proprio piacimento. Consigliabili tutte le creme, soprattutto cioccolato, nocciola e pistacchio. Due i formati: uno più piccolo, per 6/8 persone, e il formato grande, classico, da 12 porzioni.

Oltre al panettone artigianale, anche il gelato, ovviamente, è prodotto con ingredienti al 100% naturali. “Non usiamo alcun emulsionante e aggiungiamo un unico addensante. Sono ricette corte e quasi prive di additivi, ad eccezione della carruba, classificata come additivo ma totalmente naturale”, ha spiegato Francesco Dioletta.

I prodotti della Gelateria Duomo si possono ordinare direttamente sul sito dello Shop Delivery .Il panettone ripieno di gelato, invece, si può prenotare su un numero whatsapp attivato appositamente, il 3924633946. Basta la prenotazione, la consegna è gratuita.

Per un Natale più dolce, fresco e nuovo, quest’anno, c’è il panettone farcito di gelato. A Natale il tuo gusto del cuore, per stare vicino alla tua città.

#anataleregalalaquila

Pubbliredazionale