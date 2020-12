Avezzano, arrestato iracheno per furto

Un 34enne di nazionalità irachena è stato arrestato ad Avezzano per tentato furto aggravato, danneggiamenti e detenzione di stupefacenti.

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri di Avezzano in flagranza di reato.

Il malvivente dopo aver danneggiato tre auto in sosta in via Luigi Rizzo, rompendo a tutte il deflettore laterale destro, si è introdotto in una quarta autovettura parcheggiata nella limitrofa via Fratelli Rosselli, dove è stato immediatamente individuato e bloccato dai Carabinieri.

L’allarme è scattato a seguito di una telefonata al 112 da parte di una testimone che dalla finestra di casa sua aveva assistito interamente ai fatti.

L’arrestato, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, repertata e sequestrata.

Ad operazioni ultimate, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.