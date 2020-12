Tanti auguri per la laurea di Silvia!

Tantissimi auguri a Silvia Ciuffini per la sua Laurea Magistrale in Lingue, Culture, Comunicazione.

Laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione per Silvia Ciuffini: “Zia Olivia voleva a tutti i costi questo articolo. Entusiasta e fiera di te per aver portato a termine questo tuo secondo percorso. I più sinceri auguri dai tuoi genitori, nonni, zii e zie, cugini e amici. Ci rincontreremo tutti per abbracciarci appena possibile”.

