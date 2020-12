Premio Polidoro, 3° posto a Santucci del Capoluogo con la storia di don Gaetano Tantalo

XIX edizione del Premio Polidoro, terzo posto per la giornalista de IlCapoluogo.it Kristin Santucci.

Anche quest’anno la redazione de IlCapoluogo.it festeggia per l’assegnazione del Premio giornalistico intitolato a Guido Polidoro per il terzo posto conquistato da Kristin Santucci con “La favola di don Gaetano Tantalo, quando un paese nascose una famiglia ebrea”.

Solerte, curiosa e testarda, Kristin si è guadagnata sul campo il soprannome di “piccolo caterpillar”. Sì, perché la giovane giornalista marsicana non si ferma di fronte a nulla e, con perseveranza e acume, porta a casa sempre il risultato. Questa volta si è distinta con la toccante storia de “La favola di don Gaetano Tantalo, quando un paese nascose una famiglia ebrea”.

Un abbraccio virtuale da tutta la redazione.

Premio Polidoro, i vincitori dell’edizione 2020.

Roberta Mancinelli e Walter De Berardinis, con il servizio dal titolo “Una donna, la guerra e i sentimenti”, trasmesso dal TG3 Abruzzo, sono i vincitori della XIX edizione del Premio giornalistico intitolato a Guido Polidoro. Il secondo premio è stato assegnato a Catia Di Luigi, per l’articolo dal titolo “Tra le macerie spunta un presepe”, pubblicato sul quotidiano “Il Centro”. Il terzo premio è andato a Christin Santucci, per l’articolo ” La favola di don Gaetano Tantalo, quando un paese nascose una famiglia ebrea”, pubblicato sul quotidiano on line ” Il Capoluogo”. La giuria, inoltre, ha attribuito menzioni a Giovanni Angelucci, per l’articolo ” Abruzzo, il gusto della natura”, a Evelina Frisa, per l’articolo “Il paese blindato”, pubblicato su “Il Centro” e a Francesco Paolucci per il video-reportage dal titolo “A Casoli uno dei campi di concentramento d’Abruzzo”, trasmesso dal giornale on line “Virtùquotidiane”. La giuria, infine, ha attribuito il riconoscimento alla carriera al giornalista Antonio Andreucci. La giuria – che ha rilevato “l’alto livello dei servizi pervenuti che ha reso impegnativo il lavoro di selezione” – è composta da: Walter Capezzali (Presidente), Angela Ciano (Fondazione Carispaq, Luca Marchetti ( Bper), Nunzio De Luca ( Consiglio regionale Abruzzo), Nicola Catenaro ( in rappresentanza dell’Odg in quanto vincitore di una delle passate edizioni del Premio). La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è in fase di definizione.