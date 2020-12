Luce d’Artisti, sarà Natale a L’Aquila anche in emergenza

Verranno accese questa sera alle 23 le luci d’Artisti che illumineranno il Natale aquilano.

Un periodo di festività che quest’anno è sicuramente più “difficile” per via dell’emergenza Covid.

Le luci d’Artisti illumineranno vari punti della città, con la speranza che il calore e i colori delle installazioni possano alleviare almeno in parte i pensieri.

Memoria, cultura, bellezza. Ma anche lo spirito fiero e tenace degli aquilani, il loro coraggio ed il profondo rapporto che li lega al territorio ed ai suoi simboli.

Sarà tutto questo e molto di più Luce d’Artisti, che si accenderà e prenderà vita dal oggi, 18 dicembre per tutto il periodo delle festività.

L’accensione è prevista questa sera a partire dalle 23, e sarà trasmessa sulla pagina Facebook dedicata a L’Aquila capitale della cultura (denominata L’Aquila 2022), i canali social del Comune dell’Aquila e del sindaco Pierluigi Biondi.

L’iniziativa si articola lungo un percorso che, includendo alcuni tra i siti più significativi dell’identità cittadina, racconta una terra, la ricchezza e la suggestione della sua storia e delle sue tradizioni ed il suo sguardo fiducioso sul futuro.

La rassegna illumino-grafica è stata organizzata dal Comune dell’Aquila, in collaborazione con Citelum Italia, nell’ambito del percorso di candidatura del capoluogo d’Abruzzo a Capitale Italiana della Cultura 2022.

Madrina d’eccezione la cantautrice aquilana Simona Molinari che a partire dalle 23, in diretta sui social, farà un regalo alla città accarezzando con la sua inconfondibile voce l’accensione delle installazioni luminose.

Luce d’Artisti: le location cittadine interessate dalle proiezioni luminose saranno le seguenti:

Chiesa delle Anime Sante (S. Maria del Suffragio)Parco del Castello – Forte Spagnolo

Piazza Palazzo – Torre Civica

Corso Federico II e Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via Chiarino e via Verdi

Piazzale Collemaggio – Basilica di Collemaggio

Palazzo del Convitto Nazionale

Arischia, Piazza della Chiesa

Chiesa di Onna

La rassegna disporrà infine di un suo spazio web dedicato, accessibile dal sito www.laquilacapitale2022.it, con ricchi contenuti multimediali e approfondimenti sulle location, sugli autori rappresentati e sul significato delle proiezioni grafiche.

Le foto allegate si riferiscono alle luci d’Artisti di Natale 2019