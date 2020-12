L’Aquila – Weekend con anticiclone sul Mediterraneo, qualche nube sparsa ma nessuna pioggia.

Il weekend sarà caratterizzato da diffusa stabilità atmosferica grazie alla presenza di un campo anticiclonico, che proteggerà il bacino centrale del Mediterraneo dalle grandi perturbazioni atlantiche. Il cielo non si presenterà totalmente sgombro da nubi; infatti non mancheranno corpi nuvolosi medio-alti e velature in transito, oltre che banchi di nebbia nelle valli al primo mattino. Le temperature non subiranno variazioni significative e risulteranno oltre le medie del periodo nei valori massimi, mentre le minime scenderanno sotto lo zero nelle conche interne grazie alle inversioni notturne.

La giornata di sabato vedrà cielo parzialmente nuvoloso su tutto il territorio aquilano per il transito di corpi nuvolosi medio-alti da ovest, che non porteranno precipitazioni degne di nota. Ampie schiarite si apriranno durante le ore serali e notturne. Temperature minime in aumento (-3/+0°C), massime in calo (+7/+11°C). Venti deboli di direzione variabile.

Nella giornata di domenica si alterneranno momenti di nuvolosità passeggera ad ampie schiarite, in un contesto asciutto. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo nei valori massimi, minime in leggero calo (-5/-1°C). Venti deboli occidentali.

Le condizioni meteorologiche non cambieranno nemmeno all’inizio della nuova settimana, in quanto il campo anticiclonico tenderà a rafforzarsi ulteriormente in sede mediterranea. Un marcato cambiamento del tempo verso risvolti tipicamente invernali si avrà proprio a cavallo delle festività natalizie, quando un impulso depressionario di matrice artica punterà le basse latitudini europee. Quali saranno le zone maggiormente colpite è presto per dirlo, vi consigliamo dunque di seguire i nostri prossimi aggiornamenti, per seguire l’evoluzione della situazione.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)