L’Aquila, la gioielleria Cavallo raddoppia in centro storico

L’AQUILA – Nuovo punto vendita della gioielleria Cavallo in centro storico.

Un nuovo punto vendita dedicato a gioielli per tutte le occasioni, orologi e tante idee regalo. La nuova insegna “Argenti Cavallo” è comparsa a fianco della storica gioielleria, su corso Vittorio Emanuele vicino la Fontana Luminosa. “Abbiamo deciso di ingrandirci, – spiega Sebastiano Cavallo – per portare in centro storico gioielli da regalare e indossare tutti i giorni. Adesso con i due punti vendita potremo soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti: gioielli in oro e in argento, orologi, artigianato, idee regalo. Per noi si realizza un sogno: diventare la gioielleria di riferimento del centro storico”.

La nuova avventura inizierà sabato 19 Dicembre, proprio a ridosso del Natale ed in un periodo non facile per tutte le attività commerciali, soprattutto quelle del centro storico. “Il centro storico è la nostra casa dal 1959, dopo il terremoto siamo stati tra i primi a riaprire, circondati dai cantieri. Crediamo nella città e per questo abbiamo voluto far rinascere e rinnovare gli “Argenti Cavallo”, il nostro storico negozio in Piazzetta Regina Margherita. Noi aquilani abbiamo superato tante difficoltà, tutti insieme ce la faremo anche questa volta”.