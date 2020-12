CAMPANA – Disservizi al passaggio a livello di Campana, i residenti restano prigionieri per più di un’ora.

Automobilisti in coda e disagi a non finire a Campana, nel Comune di Fagnano Alto. Un disservizio avvenuto al momento dello scambio dei treni delle ore 15, quando per alcuni problemi non si è abbassata la sbarra di sicurezza del passaggio a livello che attraversa Campana. Così il treno in transito è rimasto fermo.

Alle 16,25, quando il treno è stato fatto ripartire e transitare, il passaggio a livello resta tuttora bloccato.

La sezione di Ferrovie dello Stato di Ancona ha avvertito i Carabinieri affinché verificassero le condizioni di sicurezza per il passaggio del treno. Quindi il treno è ripartito, ma non è stato ancora possibile riaprire regolarmente il passaggio a livello, consentendo ai cittadini di transitare.

Si sta aspettando l’intervento di una squadra tecnica per risolvere il problema.

Ricordiamo che proprio a Campana, qualche anno fa, un mezzo del 118 era rimasto bloccato a causa di alcuni problemi al passaggio a livello. In quel caso si pianse una vittima di 67 anni.