Aragno, accordo con Terna: 110mila euro per l’elettrodotto

Accordo tra l’ASBUC di Aragno e Terna per la regolarizzazione dell’elettrodotto.

Storico ed innovativo accordo – il primo in Abruzzo di questo genere – tra l’ASBUC di Aragno (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico) e Terna (Rete Elettrica Nazionale), che porta alla regolarizzazione dell’elettrodotto aereo 150 kV “Pettino – Assergi”, nella parte insistente sul demanio civico di Aragno. Nelle casse dell’ASBUC, assistita dagli avvocati Fabio Pasquali e Sandro Pasquali, in forza dell’accordo entrano circa 110mila euro, oltre ad un canone annuale di concessione concordato tra le parti che garantirà importanti introiti all’Amministrazione Separata anche per il futuro.

Si conclude così un lungo procedimento amministrativo, iniziato ad ottobre 2014 e che ha coinvolto, nelle rispettive vesti istituzionali, anche il Comune dell’Aquila, la Regione Abruzzo e la Soprintendenza. L’elettrodotto “Pettino – Assergi”, infatti, per un tratto del suo percorso insiste su terreni che sono risultati appartenere al demanio civico di Aragno, e pertanto si è reso necessario un lungo e complesso procedimento di regolarizzazione, vista la particolare natura dei terreni attraversati. L’iter è iniziato con la puntuale individuazione di tutti i terreni di uso civico di Aragno (oltre 150 particelle, su 4 fogli di mappa) interessati dall’attraversamento dell’elettrodotto, procedendo alla reintegra di tutti quelli che nel corso degli anni erano stati abusivamente occupati; questo è stato possibile grazie al prezioso lavoro di un compaesano, svolto a beneficio della collettività. In seguito si è avviata l’interlocuzione legale con Terna, che ha portato quest’ultima a presentare istanza di mutamento di destinazione d’uso dei terreni interessati, con ciò avviando il lungo procedimento di regolarizzazione che si è ora completato.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’ASBUC, Paolo Barone: “Per la collettività di Aragno e per tutto il nostro territorio è una vittoria storica. Grazie al fondamentale intervento dei nostri legali, tra i massimi esperti in materia di usi civici, siamo la prima ASBUC a regolarizzare l’elettrodotto con un accordo così innovativo. Con il completamento di questa procedura si ottengono due risultati importantissimi: da un lato, si regolarizza finalmente sotto il profilo amministrativo una situazione di non conformità a diritto che si protraeva da troppi anni; dall’altro lato, entra nelle casse dell’amministrazione una somma di denaro considerevole, che sarà utilizzata a tutto vantaggio e beneficio del nostro territorio. Voglio ringraziare tutti i componenti dell’ASBUC ed i nostri legali, senza i quali questo risultato non avrebbe potuto essere raggiunto”.