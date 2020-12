Vaccino anti Covid19, 25mila dosi per l’Abruzzo

Primo invio di vaccino anti Covid 19, all’Abruzzo toccheranno 25.480 dosi.

Sono 25.480 le dosi di vaccino anti Covid 19 previste per il primo giro di invii per l’Abruzzo, su quasi 2 milioni di dosi previste per tutta l’Italia. “Qualora, come si auspica, l’Ema approverà, nella seduta del 21 dicembre, l’immissione sul mercato del vaccino – si legge nel comunicato dell’ufficio del commissario all’emergenza coronavirus – e dopo la successiva, pressoché immediata, validazione dell’Aifa, (Agenzia italiana del farmaco) ci sarà, già prima della fine dell’anno, il “Vaccine Day” europeo, in cui i primi cittadini verranno vaccinati nello stesso giorno, così come concordato tra i Ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera. Nei giorni successivi, verrà invece avviata la prima sessione della vaccinazione di massa, destinata alle categorie che il Governo e il Parlamento hanno stabilito essere prioritarie: operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani”. “Questa mattina in Conferenza Stato Regioni è stata condivisa tra il Governo, le Regioni ed il Commissario – e sulla base dei dati forniti dalle Regioni e successivamente normalizzati – la suddivisione delle prime 1.833.975 dosi che verranno inizialmente inviate alle Regioni”.

Vaccino anti Covid19, le dosi assegnate alle regioni.

In prima fornitura, come detto, all’Abruzzo toccheranno 25.480 dosi; in Basilicata arriveranno invece 19.455 dosi, 53.131 per la Calabria, 135.890 in Campania, 183.138 in Emilia Romagna, 50.094 in Friuli Venezia Giulia, 179.818 in Lazio, 60.142 in Liguria, 304.955 in Lombardia, 37.872 nelle Marche, 9.294 in Molise, 27.521 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18.659 in quella di Trento, 170.995 in Piemonte, 94.526 in Puglia, 33.801 in Sardegna, 129.047 in Sicilia, 116.240 in Toscana, 16.308 in Umbria, 3.334 in Val d’Aosta, 164.278 in Veneto.

Vaccino anti Covid19, la seconda fornitura.

“La seconda fornitura di dosi di vaccino garantita da Pfizer all’Italia sarà di 2.507.700 dosi – informa l’ufficio del commissario Domenico Arcuri – che consentiranno nelle settimane successive di somministrare la seconda dose alle categorie prioritarie, nonché di avviare la vaccinazione della popolazione più fragile”.