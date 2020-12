Telethon, a Paganica le radici della maratona della ricerca

Telethon, la maratona televisiva a sostegno della ricerca da sempre parla un po’ abruzzese; fu infatti voluta da Jerry Lewis e sua moglie Patti Palmer originaria di Paganica.

Dall’unione delle due parole Tele (Television) e thon (Marathon), Telethon è una maratona televisiva nata a metà degli anni sessanta su iniziativa dell’attore comico americano Jerry Lewis.

Ma se Jerry Lewis ne è stato l’ideatore, a curare attivamente la crescita del progetto furono dapprima la moglie di Lewis, Patti Palmer, e poi, una volta cresciuti, anche i loro figli.

Telethon nasce dopo che Jerry Lewis aveva conosciuto delle persone affette da distrofia muscolare. per sensibilizzare sull’argomento, inventò una programmazione televisiva “non-stop” per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno della ricerca contro le malattie genetiche.

L’idea gli valse nel 1977 una nomination per il Premio Nobel per la Pace mentre a Patti Palmer fu conferita l’importante onorificenza di “Women of the Year”.

Alla Trentunesima Edizione di Telethon Italia è dedicata la programmazione Rai della settimana che va dal 12 al 19 dicembre. Per saperne di più link al sito di Telethon.

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno” (Madre Teresa di Calcutta)

Telethon e il lavoro di Patti Palmer, il racconto di Raffaele Alloggia

Sono ormai 30 anni che in Italia puntualmente nell’approssimarsi delle feste natalizie nelle reti televisive nazionali, riparte la Maratona per il Telethon.

Fu Susanna Agnelli che nel 1990 volle fortemente riproporre quella formula per la raccolta fondi destinati alla ricerca per le malattie genetiche rare e della distrofia muscolare, nato negli Stati Uniti nel 1966 ideato dal famoso attore comico Jerry Lewis.

La moglie Pasqualina Calonico in arte Patti Palmer, ha radici paganichesi in quanto sua madre Maria Rotellini classe 1901, sebbene ancora minorenne, nel 1919 in piena pandemia causata dalla cosiddetta Spagnola sposò per procura un minatore collega di suo fratello Franco, che lavorava nelle miniere del Wyoming (USA) e partì.

Dalla loro unione nel 1921 nacque Pasqualina che da grande si esibì come vocalist nei più importanti teatri degli States e fu proprio alla fine di un suo spettacolo che conobbe Jerry Lewis, nel 1944 si sposarono ed ebbero ben 6 figli maschi.

In quegli anni la loro casa era frequentata da Frank Sinatra e Dean Martin quest’ultimo di origini abruzzese di Montesilvano che con Jerry Lewis ha interpretato decine di film comici diventando famosi in tutto il mondo.

Patti Palmer in un suo libro autobiografico “I Laffed Til I Cried”, scrive che è vero che il Telethon lo ha ideato suo marito, ma che per i tanti impegni di lavoro, delegava l’organizzazione sia a lei che ai propri figli man mano che crescevano, cosa che ha confermato anche il figlio Chris (Christopher) qualche sera fa in collegamento diretto con la Raiuno da Los Angeles, parlando anche di sua madre abruzzese.

Nel 1953 Jerry Lewis dovendo recarsi a Cannes per il Festival del Cinema, fece scalo a Roma e con Patti si recarono a Paganica per conoscere i parenti, di quel giorno hanno lasciato decine di fotografie molte delle quali fatte proprio da Jerry Lewis.

Nell’aprile del 2004, a Roma ci fu un incontro privato nel segno del comune impegno per il Telethon tra Jerry Lewis e Susanna Agnelli presidente nazionale, in cui l’attore ribadì l’apprezzamento per gli importanti risultati ottenuti dalla ricerca in Italia.

Nel settembre dello stesso anno, nella splendida cornice di Villa Dragonetti a Paganica, presentai il libro “Jerry Lewis e Patti Palmer due Stelle a Paganica” edito da Infomedia Group di Giovacchino D’Annibale, il cui ricavato fu interamente devoluto al Telethon, motivo per cui la stessa Susanna Agnelli ringraziò con una lettera.

Oggi Patti Palmer ha 99 anni, da qualche anno vive in una struttura assistita a Las Vegas, molto vicina alla famiglia ed è molto felice poiché i suoi nipoti vanno sempre a trovarla!