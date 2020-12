L’Aquila – Venerdì l’anticiclone domina il mediterraneo portando sole e freddo al mattino.

La giornata di venerdì vedrà cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano e per l’intero arco delle 24 ore. Qualche velatura e qualche corpo nuvoloso sarà in transito nel corso delle ore ma senza apportare precipitazioni. Come spesso succede in regime anticiclonico nei mesi invernali, non mancheranno banchi di nebbia nelle prime ore del giorno in bassa conca e sugli altopiani appenninici.

Temperature stazionarie, sia nei valori minimi (-6/-2°C) che in quelli massimi (+8/+12°C). Ventilazione debole di direzione variabile.

(Francesco De Angelis)

