Auguri a Chiara Luciani, neo maresciallo della Guardia di Finanza

Guardia di Finanza, tanti auguri al neo maresciallo Chiara Luciani.

Giovedì 17 Dicembre sono stati nominati i nuovi Marescialli della Guardia di Finanza appartenenti al 90° Corso ” Monte Cimone II”. Tra i neo Ispettori spicca la nostra concittadina Chiara Luciani personaggio già noto per aver dato lustro alla nostra città in ambito sportivo in quanto pluricampionessa italiana di pattinaggio ghiaccio e rotelle.

Chiara consolida la tradizione di famiglia ripercorrendo le orme del nonno Orlando, anche lui Maresciallo della GdF, che oggi gioisce per lei dal cielo. Il conferimento del nuovo status giuridico non conclude il periodo formativo che si protrarrà fino al conseguimento della Laurea.

Complimenti e auguri a Chiara per il raggiungimento del suo primo importante traguardo professionale!