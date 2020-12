Alloggi CASE e MAP, bando sospeso

Bandi e avvisi, le precisazioni del Comune su alloggi CASE e MAP e gli incentivi per le auto elettriche.

Per quanto riguarda il bando per richiedere alloggi Case e Map pubblicato il 18 novembre scorso in ottemperanza della deliberazione della giunta comunale n. 516 del 28.10.2020, l’ufficio per le assegnazioni degli alloggi del settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila rende noto che tale avviso è da considerarsi temporaneamente sospeso, in considerazione della mole molto elevata di domande finora pervenute. Detta sospensione si rende necessaria per consentire all’ufficio in questione di poter procedere alla dovuta istruttoria, al termine della quale sarà effettuato un monitoraggio per verificare l’esistenza o meno di alloggi ancora da assegnare. Sarà cura dell’ufficio medesimo comunicare tempestivamente l’eventuale possibilità di riattivare il procedimento di consegna delle domande, qualora si verifichino le condizioni.

In riferimento invece agli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, si precisa che la scadenza per presentare le domande è fissata al 31 gennaio 2021, e non al 31 dicembre 2020 come erroneamente comunicato a suo tempo. Informazioni, modalità di presentazione delle richieste e criteri di assegnazione dei contributi sono contenuti nell’avviso pubblicato, insieme alla modulistica [CLICCA QUI].