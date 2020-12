A24, furgone in fiamme tra Assergi e L’Aquila Est

L’AQUILA – Furgone in fiamme sulla A24, code tra Assergi e L’Aquila Est.

Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio sulla A24, dove un furgone è andato in fiamme, presumibilmente per un surriscaldamento o corto circuito. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, ma la violenza dell’incendio non ha lasciato scampo al mezzo, che è andato completamente distrutto.

Sul posto, i Vigili del fuoco dell’Aquila, che hanno messo in sicurezza il mezzo per consentirne la rimozione.

Traffico bloccato per diverso tempo, con code tra Assergi e L’Aquila Est.