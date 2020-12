L’Aquila – Giovedì cielo poco nuvoloso, temperature stazionarie.

La giornata di giovedì vedrà cielo poco nuvoloso ovunque per il transito di velature e corpi nuvolosi medio-alti da ovest. Qualche nube sparsa in più sarà possibile sulle zone a confine con il Lazio ma non si prevedono precipitazioni associate. Banchi di nebbia si formeranno prima dell’alba in bassa conca e sugli altopiani appenninici, per poi dissolversi nel corso della mattinata.

Temperature minime e massime stazionarie (Min: -6/-2°C, Max: +8/+12°C), ventilazione debole da ovest.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)