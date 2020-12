E-kata, medaglia d’oro all’aquilano Federico Arnone

Medaglia d’Oro per l’aquilano Federico Arnone al Campionato Nazionale Csen categoria Juniores versione E-kata.

In questo difficile periodo di sosta forzata, il mondo agonistico del karate non si è fermato ma ha continuato con competizioni on-line (E-Tournament Karate) coinvolgendo migliaia di praticanti a livello mondiale. È con questa modalità che si è svolto il Campionato Nazionale CSEN organizzato dalla coordinatrice Nazionale Csen Karate Delia Piralli e dal suo staff, in cui si sono confrontati atleti di tutta l’Italia. La nuova formula di competizione prevede la presentazione della prova tramite il portale www.sportdata.org, attraverso il quale ufficiali di gara certificati valutano l’esercizio e stilano in un primo momento le classifiche parziali e successivamente quelle definitive. A differenza delle gare in presenza che hanno una durata di 2-3 giorni, gli E-Tournament hanno una durata di almeno una settimana durante la quale, dopo aver presentato i filmati dei kata, gli atleti attendono il verdetto arbitrale e soltanto i migliori passano alle fasi finali. Federico Arnone, atleta della Nazionale Giovanile FIJLKAM (Federazione Italiana Lotta Judo Karate ed Arti Marziali), nella seconda settimana di dicembre ha superato tutte le prove di kata qualificandosi per la finale del Campionato Nazionale CSEN, trasmessa in streaming il 13 dicembre sulla pagina dello CSEN Karate Nazionale (https://www.csenkaratenazionale.it/). La finale è stata presentata dalla giornalista Chiara Soldi della Gazzetta dello Sport e dal responsabile nazionale CSEN Arbitri Massimiliano Roncato.

Tutti i finalisti, atleti di interesse nazionale, sono stati valutati in diretta streaming. Questi i punteggi della finale Juniores: Arnone Federico 26.2, Moscatelli Samuele 25.1, Gaglio Andrea 25.0, Oliveto Lorenzo 23.4.

Con questo risultato di rilievo, Federico Arnone, tesserato con la Master Rapid Skf CBL del Maestro Francesco Maffolini e allenato dal M° Benedetto Arnone della CPGA Karate L’Aquila, ha confermato la sua posizione ai vertici del karate italiano e ribadito a livello internazionale le sue potenzialità confermate inoltre dall’altra medaglia d’oro conquistata alcune settimane prima nel “1st Euro Grand Prix E-Tournament 2020 – Sponsored by 4Karate – EGP Pilsen – first edition”, svoltasi dal 28 novembre al 5 dicembre 2020.