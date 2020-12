Ponte Belvedere, obiettivo ricostruzione entro il 2021

L’AQUILA – Chiusa la partita burocratica sul Ponte Belvedere, l’obiettivo adesso è portare a termine la ricostruzione entro il 2021.

“Entro la fine delle vacanze di Natale avremo il nome della ditta che demolirà e ricostruirà il Ponte Belvedere, subito dopo si preparerà il cantiere e partiranno i lavori”. Lo annuncia a IlCapoluogo.it il vicesindaco Raffaele Daniele, dopo l’avvio dell’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato. “Abbiamo scelto la procedura negoziata – spiega il vicesindaco – perché è consentita dalle norme e avevamo promesso che avremmo utilizzato la procedura votata all’efficienza e alla velocità, senza compromettere l’aspetto qualitativo. Ce l’abbiamo fatta, dando dimostrazione di efficienza amministrativa”.

Entro la fine delle vacanze natalizie, quindi, si saprà chi realizzerà il progetto targato Breng relativo a un ponte strallato, in stile Calatrava, come quello di Pescara. Un progetto che permette di velocizzare i tempi: “Il progetto di Marg prevedeva piloni che insistevano sul civico 29 e siccome sono ancora in atto le trattative, si sarebbero allungati i tempi. Con il progetto Breng, invece, si può demolire e ricostruire senza toccare civico 29“.

Ma non finisce qui: “Insieme a Urban Center – aggiunge il vicesindaco – avvieremo un percorso di progettazione partecipata per far decidere ai cittadini cosa ci sarà nell’area sottostante, con nuova a disposizione e si deciderà nel frattempo anche sul civico 29″.

Per quanto riguarda le tempistiche, chiusa la parte burocratica, ci sarà sostanzialmente da tenere d’occhio i tempi tecnici. A gennaio l’individuazione della ditta e la successiva preparazione del cantiere. “Dopodiché – conclude il vice sindaco Raffaele Daniele – ci vorranno 8/9 mesi per concludere i lavori. Questo è il cronoprogramma. Dopo 11 anni finalmente L’Aquila riavrà il suo Ponte Belvedere”.