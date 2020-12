Luce d’Artisti, L’Aquila attraverso le parole dei grandi che l’hanno amata

Novità per Luce d’Artisti: un percorso culturale tra le parole degli artisti che hanno amato L’Aquila.

Comincia a prendere corpo il progetto Luce d’Artisti di quest’anno, legato a doppio filo con la candidatura dell’Aquila a Capitale della cultura. Naturalmente i dettagli sono riservati alla presentazione del progetto, ma qualcosa si comincia ad intuire, grazie al video diffuso dal Comune dell’Aquila: “Un percorso suggestivo e pieno di emozione per raccontare L’Aquila, le sue bellezze e i suoi simboli, attraverso la luce e attraverso le parole degli artisti che l’hanno amata”.

Luce d’Artisti si potrà ammirare dal 18 dicembre al 18 gennaio.

Luce d’Artisti, i luoghi interessati.

L’atto di indirizzo approvato in Giunta, prevede per piazza Duomo l’albero di Natale e l’audio-diffusione; alberi di Natale anche al piazzale di Fonte Cerreto è all’ingresso dell’Aquila Ovest. Proiezioni di luci colorate alla Villa comunale, Prefettura e Villa comunale a Paganica. Proiezione con proiettori ad alta potenza, gobos statici e dinamici a Parco del Castello (Proiezione su bastioni con proiettori e teste mobili), Piazza Palazzo (Proiezioni su facciata/a terra, 5 proiettori), Corso Federico II e Vittorio Emanuele (Proiezioni a terra, 10 postazioni da sottogronda), Via Garibaldi e Piazza Charino (Proiezioni a terra, 5 postazioni da sottogronda), Via Verdi (Proiezioni su facciata, 4 proiettori), Chiesa Anime Sante (Proiezioni su facciata, 4 proiettori), Piazzale di Collemaggio, facciata basilica (Proiezioni su facciata, 2 proiettori), Palazzo convitto nazionale (Proiezioni su facciata, 4 proiettori, inclusa copertura ponteggi), Arischia piazza chiesa (Proiezioni su facciata/a terra, 2 proiettori), Onna chiesa (Proiezioni su facciata, 2 proiettori).