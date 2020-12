Emergenza Covid 19, ispettori alla Asl 1

Ispettori della Regione Abruzzo alla Asl 1 dell’Aquila per verificare le criticità dell’azienda durante l’emergenza Covid 19.

Si tratta di una disposizione del Dipartimento Salute che risponde all’assessorato alla Sanità.

Si tratta di un primo incontro con il management, il manager Roberto Testa e i direttori. Un atto dovuto dopo la bufera delle critiche in cui si è trovata l’azienda sanitaria aquilana nelle ultime settimane.

Si parla da tempo di presunte inefficienze, tra cui i decessi di un paio di pazienti in attesa di ricovero. Non solo, tanti pazienti Covid in sorveglianza attiva hanno lamentato di non riuscire per giorni a mettersi in contatto con i medici Usca per richiedere una visita; le ambulanze senza pedane che, con fatica, hanno caricato a L’Aquila dei pazienti difficili che necessitavano di ricovero.

C’è stato anche un caso, di un positivo al Covid 19 che non risultava tra i pazienti in sorveglianza attiva quindi, praticamente abbandonato a casa, senza nessun tipo di cura domiciliare.

Problemi anche per quanto riguarda la comunicazione, spesso carente. Il manager Testa, d’altro canto, nei giorni scorsi si è scagliato contro la stampa parlando di “troppa disinformazione, troppe fake news, troppe condotte contrarie ai codici deontologici e di comportamento”, un “clima mediatico avvelenato, il cui risultato è quello di presentare una immagine distorta della sanità, negativa e pericolosa; di minare profondamente la fiducia del cittadino verso l’azienda, quando non allontanandolo dalla stessa; di creare un clima aziendale negli operatori di sfiducia, quando non di prostrazione, a fronte del gravoso e quotidiano impegno profuso, che richiede invece la massima concentrazione e l’assenza di distrazioni”.

A seguito di questo attacco, Testa ha obbligato dipendenti e dirigenti a dare previa informazione al direttore generale prima di rilasciare interviste.

L’ispezione, come ricorda Il Messaggero, è destinata ad alzare il tono dello scontro anche in Regione.

Una fase di criticità all’interno di una vera e propria emergenza sanitaria. L’onorevole della Lega, Luigi D’Eramo, aveva richiamato Testa nei giorni scorsi al rispetto de diritto di cronaca, “insopprimibile e non scalfibile, nei limiti della continenza e della verità sostanziale dei fatti”.