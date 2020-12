Covid 19 L’Aquila, 3 posti letto liberi in Rianimazione

Emergenza Covid 19, i numeri attuali sui ricoveri negli ospedali della provincia dell’Aquila.

Sono 12 in totale i nuovi casi Covid 19 in provincia dell’Aquila, di cui 8 nel capoluogo, 2 ad Avezzano e 2 a Sulmona. In totale, sono 202 i posti letto occupati in provincia, di cui 72 liberi.

Covid 19, i numeri all’ospedale dell’Aquila.

Per quanto riguarda l’ospedale dell’Aquila, su 144 posti letto disponibili, 105 sono occupati e 39 liberi. In particolare, in zona grigia su 10 posti disponibili 2 sono occupati e 8 liberi; in rianimazione su 13 disponibili 10 sono occupati e 3 liberi; in pneumologia su 26 posti letto 19 occupati e 7 liberi; a medicina covid, su 48 posti letto 37 sono occupati e 11 liberi; a medicina covid 2/lungodegenza, tutti occupati i 18 posti disponibili; a malattie infettive su 24 posti disponibili ne sono occupati 18 e 6 sono liberi; a ostetricia e ginecologia su 2 posti disponibili 1 e occupato; a pediatria un posto disponibile e libero; TIN 2 posti liberi su 2; pronto soccorso, 2 posti occupati.

I numeri di tutti gli ospedali.