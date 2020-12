Cocaina e marijuana in auto, due arresti

La polizia arresta due giovani trovati in possesso di cocaina e marijuana.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti per la prevenzione e repressione dei reati, nonché per la verifica del rispetto della normativa Covid, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto due soggetti di nazionalità straniera con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, mentre percorrevano via Pescara in auto, hanno cercato, non appena notato un equipaggio della Volante, di deviare la loro direzione di marcia, ma sono stati subito bloccati dai poliziotti con una repentina manovra di guida.

Gli occupanti B.O., 36enne tunisino e conducente privo di patente, e K.A., 22enne di nazionalità albanese, hanno immediatamente cercato di disfarsi di una scatola metallica, ma gli agenti che avevano già preventivato tale mossa, l’hanno immediatamente recuperata; al suo interno sono state trovate 11 confezioni di sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina per un peso complessivo di circa 11,5 grammi, ed un piccolo quantitativo di sostanza del tipo marjuana. La successiva perquisizione eseguita presso le abitazioni ha consentito il rinvenimento di altra cocaina, esposta sopra un piatto insieme a due involucri di cellophane bianco.

I due uomini sono stati tratti in arresto e, al termine delle formalità di rito, sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.