Casadilego, l’abbraccio di Montorio al Vomano

Elisa Coclite, Casadilego, ricevuta in Comune a Montorio al Vomano.

Questa mattina il sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante, ha ricevuto in Comune Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, la giovane vincitrice di XFactor 2020. “Tutta Montorio ha tifato per lei e siamo fieri di questa vittoria super meritata” ha commentato il sindaco . “Elisa è un esempio per i giovani, come lei: impegno, dedizione, allenamento e fatica sono l’unico modo per raggiungere grandi risultati. Casadilego ci ha fatto una promessa: appena sarà possibile, la aspettiamo in piazza per un grande concerto“.

Durante l’incontro, il sindaco le ha consegnato “Lu mmascarone”, uno dei simboli di Montorio.