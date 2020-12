A Navelli ceci e zafferano dop per l’albero di Natale

L’albero di Natale di Navelli quest’anno al posto delle classiche palline è stato vestito e addobbato con i prodotti del territorio: ceci bianchi e rosso e zafferano, l’oro rosso aquilano.

le foto dell’albero di Natale a km zero, una vera e propria cartolina del territorio sono state pubblicate sui social dal sindaco di Navelli, Paolo Federico.

Un modo come un altro, in un anno così difficile anche per il territorio aquilano a causa della pandemia, per far conoscere apprezzare le peculiarità e i doni offerti dalla terra.

#anatalecompraaquilano