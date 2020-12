YouTube non funziona, problemi per molti servizi Google

Dalla tarda mattinata di oggi impossibile accedere a Youtube. Servizi Google fuori uso per un’ora.

Tantissime le segnalazioni relative all’impossibilità di accedere alla piattaforma YouTube, il colosso di Mountain View che risulta in crash da circa da dopo mezzogiorno fino a circa l’una e mezza. Problemi e malfunzionamenti anche per Gmail, sempre di proprietà di Google, anche se solo da determinati browser. Si tratta di un problema globale, che riguarda anche molti altri servizi di Google. “Siamo consapevoli che ci sono problemi di accesso a YouTube, stiamo lavorando per capire. Vi aggiorneremo se non appena avremo notizie”, ha scritto YouTube dal suo profilo Twitter.

Come rileva il downdetector, le prime segnalazioni di malfunzionamento sono arrivate alle 12,27, ma non sono ancora note cause. I video di Youtube sono tornati disponibili intorno alle 13,20.

Le segnalazioni sono arrivate da Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal Sud Africa, dall’India, dall’America Centrale e dall’America del Sud.

Le cause potrebbero essere relative a un attacco hacker di portata mondiale.