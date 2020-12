Vaccino antinfluenzale, altre 60mila dosi in arrivo in Abruzzo

Stanno per arrivare altre 60mila dosi di vaccino antinfluenzale in Abruzzo. Paolucci: “A causa della disorganizzazione della Regione costeranno 5 volte di più”.

Stanno per arrivare in Abruzzo 60mila delle 160mila dosi di vaccino antinfluenzale necessarie per la campagna 2020-2021. Una buona notizia che però ha anche un risvolto polemico: “A causa della totale disorganizzazione, dei ritardi e della confusione che ha regnato nella predisposizione e gestione della campagna, – riferisce infatti Silvio Paolucci – la Regione le pagherà 5-6 volte di più, 30 euro ogni dose. Sarà una spesa necessaria, perché necessario è dare copertura nonostante qualche regione avrebbe rifiutato anche a prezzi vicini ai 20 euro, ma l’incapacità della programmazione costa tantissimo agli abruzzesi e mancano all’appello ancora 100 mila dosi”.

Per Paolucci, la vicenda deve servire “da monito anche per le future campagne vaccinali contro l’influenza: se oggi avessimo avuto una decente copertura della popolazione, quando ci sarà il picco dell’influenza il sistema avrebbe di certo riscontrato meno problemi nell’individuazione del virus e dalla distinzione dal Covid”.