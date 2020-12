Qualità della vita, L’Aquila scala 20 posizioni: prima in Abruzzo nella classifica del Sole24Ore

L’Aquila 41′ in Italia nella classifica annuale stilata dal Sole24Ore sulla Qualità della Vita. Un risultato ottimo per la provincia aquilana che risulta essere la prima in Abruzzo per la Qualità della Vita, con un balzo in avanti rispetto all’anno scorso di 20 posizioni.

Due posti più in giù c’è Pescara, che si classifica 43′. Poi ancora Chieti (56′, -4 posizioni) e infine Teramo che fa segnare il record, ma in negativo: meno 20 posizioni, 76′ in Italia.

Che nell’ultimo anno ci siano stati dei miglioramenti nella qualità della vita nell’aquilano era già emerso da un’altra classifica pubblicata nelle settimane scorse, quella di Italia Oggi

In quella del Sole24Ore sono stati utilizzati 90 indicatori, alcuni specifici per quanto riguarda l’emergenza Covid. L’obiettivo della ricerca è raccontare in presa diretta, infatti, il differente impatto della pandemia da coronavirus sui territori. L’impostazione della ricerca conferma le sei aree tematiche di analisi che fotografano la complessità della vita nelle province italiane: 1. Ricchezza e consumi; 2. Demografia e salute; 3. Affari e lavoro; 4. Ambiente e servizi; 5. Giustizia e sicurezza; 6. Cultura e tempo libero. Con una scelta di campo importante: all’interno di queste aree sono stati inseriti 25 indicatori che documentano le principali conseguenze del Covid-19 su salute, attività economiche e vita sociale. Tra questi nuovi parametri, ad esempio, ci sono i casi Covid in rapporto alla popolazione, l’unico indice il cui punteggio è stato pesato maggiormente nella determinazione della classifica finale proprio per testimoniare l’eccezionalità di questi mesi sulla vita quotidiana di tutti gli italiani.

La classifica generale premia Bologna, al primo posto , che guadagna ben 13 posizioni e traina un po’ tutte le province dell’Emilia Romagna. Ben cinque su nove si incontrano tra le prime venti : oltre al capoluogo, Parma (8ª), Forlì Cesena (14ª), Modena (15ª) e Reggio Emilia (17ª). In particolare, Bologna è prima in livello di Ricchezza e Consumi, quarta in Affari e Lavoro, seconda in Ambiente e Servizi, terza in Cultura e Tempo Libero. Di contro non brilla per Sicurezza e gestione della giustizia (106ª): è nella parte bassa della graduatoria nazionale per denunce di furti, estorsioni, frodi, violenze sessuali, comune denominatore di molte città universitarie con un’alta presenza di fuorisede.

Qualità della vita, L’Aquila eccelle in sicurezza

Quinta in Italia per giustizia e sicurezza: è questo l’indicatore che prema maggiormente la provincia dell’Aquila. Altro punto forte, cultura e tempo libero, che classificano L’Aquila 11′ fra tutte le province italiane. Buoni risultati anche per quanto riguarda affari, lavoro e demografia. La provincia non eccelle invece per quanto riguarda ambiente e servizi, ricchezza e consumi.

Qualità della vita, l’effetto Covid

Per comprendere meglio l’ impatto della pandemia che ha sconvolto il 2020 – e inevitabilmente ha influito sulla la qualità della vita nelle province – l’indagine del Sole 24 Ore propone anche un focus su 25 indicatori , aggiornati tra il 30 giugno e ottobre di quest’anno. Tra questi: il Pil pro capite; le ore di cassa integrazione autorizzate; il Reddito di cittadinanza; i decessi e le nascite; le iscrizioni e le cancellazioni all’anagrafe e al registro imprese; il numero di bar e ristoranti; la litigiosità in tribunale.

Dall’analisi dei 25 parametri emerge la profondità della crisi economica e sociale, per ora tenuta a bada da ammortizzatori, contributi e ristori statali. Il Reddito di cittadinanza , per esempio, aumenta nelle grandi metropoli e al Sud: a Milano, dove gli assegni sono poco meno di 13 ogni 1.000 abitanti, tra dicembre 2019 e agosto 2020 ne sono stati emessi il 40,3% in più. A Napoli e Palermo si tocca quota 49 e 51,5 contributi ogni 1,000 abitanti, in salita del 36% e del 33,2 per cento. Tra gennaio e settembre 2020, invece, le ore medie di cassa integrazione autorizzate sul territorio nazionale per ciascuna impresa sono salite del 5.975,21 per cento, con la situazione aspra in tutte le province d’Italia.

Alcune aree hanno incrementato la spesa sociale per rispondere a bisogni come l’assistenza domiciliare e il trasporto di anziani e disabili. Lo rilevano i primi dati comunicati alla banca dati Siope (anche se bisognerà aspettare i bilanci consuntivi): Bologna registra un aumento pro capite del 53,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ci sono, tuttavia, territori in cui, tra gennaio e giugno, la spesa sociale sembrerebbe calata molto rispetto allo stesso periodo 2019.