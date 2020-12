Ponte Belvedere, AAA cercasi ditta per demolizione e ricostruzione

L’AQUILA – Pubblicato avviso per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’appalto integrato relativo alla sostituzione del ponte Belvedere, tramite demolizione e ricostruzione.

Prosegue a tappe serrate il percorso finalizzato alla ricostruzione del ponte Belvedere. Questa mattina il settore Ricostruzione Beni Pubblici del Comune dell’Aquila ha pubblicato l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato con cui verrà elaborata la progettazione esecutiva, la demolizione dell’esistente e la realizzazione dell’importante infrastruttura.

“Il ricorso all’appalto integrato e alla procedura negoziata – spiegano il sindaco Pierluigi Biondi e il vicesindaco Raffaele Daniele – consentirà di individuare in tempi rapidi la ditta incaricata della demolizione e realizzazione del nuovo ponte. Le attività stanno procedendo in maniera celere e parallelamente su più fronti per non perdere un solo giorno utile e consegnare agli inizi del 2021 alla ditta aggiudicataria i lavori di un’opera strategica per la città”.

L’importo complessivo dell’appalto è di 4,2 milioni di euro, interamente finanziato con le delibere CIPE 43/2012 e 135/2012, mentre il ponte sarà realizzato secondo l’ipotesi progettuale proposta dalla Breng bridge engineering.

L'avviso, che scadrà alle ore 12 del prossimo 18 dicembre, è disponibile sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila