Incidente a San Gregorio, lunghe file sulla statale 17

L’AQUILA – Incidente stradale a San Gregorio, disagi alla viabilità.

Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze fisiche per le persone a seguito dell’incidente che si è verificato questa mattina sulla statale 17, a San Gregorio.

Per cause in corso di accertamento, un auto e un mezzo della raccolta rifiuti si sono scontrati. Ma se non ci sono state gravi conseguenza per le persone alla guida, a risentirne è stato il traffico, che ha subito forti rallentamenti lungo una strada già fortemente trafficata in determinate ore del giorno.

Il tratto di strada interessato dal sinistro, si conferma particolarmente critico per la viabilità.