Nozze d’oro per Alfredo Moretti e Giovanna Mantini, una vita insieme!

Oggi festeggiano le nozze d’oro Alfredo Moretti e Giovanna (Gianna) Mantini. Tanti auguri!

Entrambi molto conosciuti e apprezzati in città e nel vicino comune di Scoppito, dove si sono traferiti da qualche anno. Lui ex ragioniere nella Ragioneria generale dello stato, lei aquilana DOC, ex impiegata nella Provincia.

Non sono molte le coppie che arrivano a questo traguardo, ma soprattutto non sono molte quelle che ci arrivano così affiatate. Sempre uniti, sempre sottobraccio, dall’impegno nell’Associazione nazionale Bersaglieri, di cui Alfredo è stato presidente, alla fede rossoblu; dalle vacanze in campeggio alla passione per il ballo liscio. Sempre presenti nelle varie manifestazioni cittadine e sempre pronti a prestare la loro esperienza in diversi campi.

Genitori e suoceri attenti, affettuosi, sempre presenti, ma mai invadenti. Nonni eccezionali, indispensabili e sempre presenti nella vita dei loro nipoti che adorano e dai quali sono adorati. Questa pandemia ci ha impedito di festeggiare come si deve questo traguardo importante, ma la festa è solo rimandata!

Felicitazioni per il traguardo raggiunto e grazie dell’esempio che ci avete dato. Con amore, i vostri figli, le nuore e i nipoti.

Ad Alfredo Moretti e Giovanna Mantini gli auguri della redazione del Capoluogo per il loro 50esimo anniversario di matrimonio.