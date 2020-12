L’Aquila, incidente al bivio di Martini: due feriti

L’AQUILA- Incidente al bivio di Martini a L’Aquila. Scontro tra due auto, ci sono feriti.

118, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale sul posto. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze di Porta Napoli. Due le automobili che si sono scontrate, una Fiat Seicento e una Punto. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

I due conducenti alla guida delle auto sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Le loro condizioni, stando alle prime informazioni raccolte, non dovrebbero essere preoccupanti.