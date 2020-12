Covid 19 in Abruzzo, 344 nuovi casi

Coronavirus, l’aggiornamento di domenica 13 dicembre. Sono 344 i nuovi casi registrati in regione. I dati nel dettaglio.

Oggi in Abruzzo 344 nuovi positivi, di età compresa tra 5 mesi e 93 anni. Delle positività registrate nelle ultime 24 ore, 63 casi sono relativi alla provincia dell’Aquila, 88 a quella di Chieti, 92 in provincia di Pescara e 95 in provincia di Teramo. 6, invece, sono residenti fuori regione o con residenza in corso di aggiornamento.

Le 344 nuove positività sono emerse a fronte di 4858 tamponi eseguiti.

9 i deceduti, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Salgono a 15737 i guariti dal Covid 19, +170 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in regione sono 15309, con una variazione pari a +165 nelle ultime 24 ore.

622 i ricoverati in area medica (-9), 63 ricoverati in terapia intensiva (-1), 14624 in isolamento domiciliare.