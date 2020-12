L’Aquila, orto botanico a Collemaggio: partono i lavori di riqualificazione

L’AQUILA – Tra pochi giorni inizieranno i lavori per la riqualificaione dell’orto botanico di Collemaggio.

“Finalmente posso scrivere che tra pochi giorni inizieremo i lavori per un gioiello che la città dell’Aquila ha visto abbandonato per troppi anni”. Così il consigliere comunale e provinciale Francesco De Santis, che spiega: “Come consigliere delegato alla ricostruzione pubblica in Provincia, sono riuscito ad ottenere la riqualificazione dei sei ettari di orto botanico sotto la Basilica più bella d’Europa, Santa Maria di Collemaggio. Con la Perdonanza patrimonio dell’Unesco, vorrei poter lasciare anche io un mio piccolo segno in questo angolo di paradiso aquilano, ridonando al nostro Capoluogo un polmone verde che tutela ed espone centinaia e centinaia di fiori, piante, alberi, semi. Un tesoro di biodiversità incredibile!”

“Non vedo l’ora di mostrarvi l’esplosione di colori e di natura che questa collina avrà in primavera, sotto il sole aquilano e all’ombra delle pietre tanto volute da Celestino V. Sogniamo una città di dimensione europea, bella, verde, innovativa, antica e nuova”.