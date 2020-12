Covid 19, nel carcere di Sulmona uno dei più grandi focolai scoppiati tra i detenuti

Covid 19, la Lombardia è la regione con più detenuti contagiati. Fuori dal territorio regionale lombardo, l’Abruzzo presenta uno dei principali focolai, a Sulmona, con 83 casi positivi tra i detenuti.

È la Lombardia la regione con più detenuti positivi al Covid 19: sono 350, di cui 333 asintomatici e 13 ricoverati in ospedale. Il penitenziario lombardo con più contagiati è Bollate (104, di cui 93 asintomatici e 2 ricoverati), seguito da Opera (70, 9 in ospedale e 57 asintomatici). Fuori dalla regione i focolai principali sono in Abruzzo a Sulmona (83 i positivi, di cui 9 in ospedale e 73 asintomatici), in Friuli Venezia Giulia a Trieste (79 dei quali 73 senza sintomi) e Tolmezzo (54: 50 asintomatici e 3 in ospedale), in Emilia Romagna a Bologna (65 , con 61 asintomatici e 3 ricoverati