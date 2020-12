Covid 19 in Abruzzo, 277 nuovi casi positivi e 12 decessi

Covid 19, l’aggiornamento sui casi registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. 277 nuove positività.

Oggi in Abruzzo 277 nuovi casi positivi di età compresa tra 2 e 98 anni. Nel dettaglio le nuove positività emerse sono: 78 in provincia dell’Aquila, 54 relative alla provincia di Chieti, 74 a quella di Pescara e, infine, 66 che fanno riferimento al teramano. Ci sono, inoltre, 5 residenti fuori regione o con residenza in corso di aggiornamento.

In regione sono stati processati 4859 tamponi nelle ultime 24 ore.

12 i nuovi decessi di casi positivi al Covid 19. Il numero delle persone guarite dal virus sale a 15567, +620 rispetto a ieri.

Sono 15144 i casi attualmente positivi in regione, -355 rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i ricoveri: 631 pazienti sono ricoverati in area medica (-16 rispetto a ieri), 64, invece, i casi positivi ricoverati in terapia intensiva (-2). 14449 persone sono poste in isolamento domiciliare.

Covid 19, i controlli sul territorio

Nella giornata di ieri, venerdi 11 Dicembre 2020, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 529 controlli personali, con 4 persone sanzionate art. 4 com.1 DL 19/2020 e 272 attività o esercizi controllati.