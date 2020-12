A24, chiude lo svincolo di Cocullo per lavori di manutenzione

A24, chiusura dell’uscita per Cocullo. La chiusura durerà una settimana, il tempo dello svolgimento di lavori manutentivi.

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dal 14 al 21 dicembre prossimi, sarà disposta l’interdizione al traffico della rampa di uscita dello Svincolo di Cocullo, limitatamente alla provenienza da A24/RM/AQ. Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, per i veicoli provenienti da Roma/L’Aquila/Teramo e diretti verso la viabilità ordinaria dello Svincolo di Cocullo, sarà possibile usufruire degli Svincoli di Pescina (non consigliato) o di Pratola Peligna.