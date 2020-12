Tanti auguri alla piccola Elisa, la gioia di mamma e papà

Auguri speciali e pieni di amore per Elisa.

“Una data particolare e difficile da dimenticare , proprio come te. Sei arrivata nelle nostre vite sconvolgendole con la tua dirompente vitalità. Vai Elisa, corri incontro alla vita e prenditi tutto quello che di buono ti offre e soprattutto non cambiare mai per niente e nessuno. Buon compleanno piccolo tornado. Con smisurato amore, papà, mamma, Riccardo e Michele”.

Tanti auguri a questa dolcissima bimba anche dalla redazione del Capoluogo.